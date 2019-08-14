«رام» تطرح نسخة «لارامي سبورت» المحدودة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت رام وصول مركبة رام 1500 لارامي سبورت المحدودة إلى الشرق الأوسط، وتشكل المركبة جزءاً من مجموعة طرازات شاحنة رام 1500 طراز 2019 الجديدة.

وتتميّز النسخة الجديدة، التي سيقتصر عددها في المنطقة على 150 مركبة، باقة من المزايا الخارجية المتميزة، من بينها غطاء محرك رياضي الأداء، ومصابيح LED أمامية وخلفية عاكسة، وعجلات قياس 22 بوصة مصقولة باللون الأسود، ولون واحد يطغى على الهيكل كله، ما يجعلها رياضية الطابع أكثر من أي وقت سابق. واللافت في طراز لارامي سبورت 2019 هي المقصورة الفاخرة التي تتألّق بمقاعد ذات حواف من الجلد الأسود غير المعالج وتفاصيل مطلية بالكروم.

وحين يتعلّق الأمر بالتكنولوجيا، تمّ تجهيز الشاحنة بالجيل الرابع من نظام يوكونكت وشاشة في هذه الفئة تعمل باللمس قياس 12 بوصة (305 ملم) مع ملاحة وإمكانية تقسيم الشاشة لتشغيل تطبيقات ثنائية بالإضافة إلى أندرويد أوتو وأبل بلاي، ولوح شحن لاسلكي. ويتميز النظام السمعي بنظام من نوع هارمون كاردون الصوتي المتطور بقدرة 900 وات يضمّ 19 مكبراً للصوت، وهو النظام الذي يضمّ أكبر عدد من مكبرات الصوت وأقوى نظام صوتي في فئته. كما تضمّ مجموعة العدادات أيضاً شاشة معلومات للسائق TFT ملوّنة بالكامل وقابلة للتعديل بحجم 7 بوصات (177.8 ملم).

ولمزيد من الراحة وسهولة التشغيل، تتميز مركبة لارامي طراز 2019 ببوابة خلفية يتم تشغيلها بالنتروجين والزيت، تقدم مساعدة متناسقة ودائمة حتى في أحوال الطقس الأكثر دفئاً، مع تحكم في عملية فتحها عن بعد بواسطة المفتاح، مما يجعل فتحها أسهل من أي وقت مضى.

وتستعين مركبة رام 1500 لارامي سبورت طراز 2019 بمحرك هيمي V8 سعة 5.7 لترات مع نظام التوقيت المتفاوت للصمامات لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والأداء. وتبلغ القوة الحصانية للمحرك 395 حصاناً عند 5600 دورة في الدقيقة، وعزم الدوران 410 رطل-قدم في نطاق قوة سلس وواسع يساعد في تجنب تردد ووصول محركات التوربو للذروة، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي سلس من 8 سرعات.

تعديلات شاملة

تم إدخال تعديلات شاملة على رام 1500 طراز 2019 الجديدة كلياً، ما يجعل هذه المركبة أفضل شاحنة حتى الآن، ويجعلها تحقق المزيد من القدرة والقوة والأداء. ولكن حتى هذا التقدم لم يكن كافياً لإرضاء فريق رام الهندسي، الأمر الذي دفعهم أيضاً إلى الارتقاء بالابتكار والتكنولوجيا والأناقة إلى آفاق جديدة تماماً، مما أحدث ثورة في المركبة الرائدة للعلامة التجارية فيما يعد أهم تصميم لها على الإطلاق.