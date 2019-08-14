ارتفاع كبير لاستثمارات صناعة السيارات في التكنولوجيا الرقمية

المصدر: دبي- البيان

رصد تقرير لمنصة ريسيرش أند ماركتس ارتفاعاً كبيراً في استثمارات صناعة السيارات في التكنولوجيا الرقمية، حيث يمكن أن تضيف حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات قيمة في كل مرحلة من دورة حياة السيارات.

وأحد عوامل النجاح الحاسمة هو ضمان قدرة أنظمة تكنولوجيا المعلومات على الحفاظ على جهوزيتها، مما سيحافظ بدوره على إنتاجية الموظفين والأصول على حد سواء.

ويُعدّ توفر نظام تكنولوجيا المعلومات أمراً بالغ الأهمية لتجربة السائق في عصر السيارات الكهربائية، وتلك الداعمة للقيادة الذاتية. وبالتالي، ستساهم البنية التحتية الذكية لتكنولوجيا المعلومات التي تضم الحلول الموحدة والشاملة والقابلة للتطوير في تخفيض التكاليف وتحسين الجودة الإجمالية للخدمة، والدعم الذي ستتمكن شركات تصنيع السيارات من توفيره لوكلائها وعملائها.

ومن أجل تسهيل التغييرات في نموذج الأعمال والتدفق الجديد للبيانات، ستحتاج الجوانب المتعددة لتكنولوجيا المعلومات في مراكز البيانات المركزية والمستودعات ومواقع التصنيع ومرافق البحث والتطوير وأقسام المبيعات الإقليمية والوكلاء المحليين إلى إعادة تشكيل أنظمتها وتوسيع نطاقها. وتبرز فوائد الرقمنة في مجال تصنيع السيارات في المنتجات المتصلة والتكنولوجيا التشغيلية.