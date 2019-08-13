«العربية للسيارات» تطرح نسختين من «نيسان ألتيما 2019»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة «نيسان» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن نسختين من سيارة «نيسان ألتيما 2019»، التي تجمع قوة الأداء مع المظهر الأنيق لتلبي شغف سائقيها بأداء عالٍ في القيادة على الطرقات.

وعدا عن نموذجها المزود بمحرك سعته 2,5 لتر، تقدم «العربية للسيارات» سيارة «نيسان ألتيما 2019» بمحرك2.0T يُطرح لأول مرة في سوق الإمارات. ويوفر هذا المحرك قوة محركة تزيد على 248 حصاناً بالمقارنة مع المحــرك سداسي الأسطوانات، ولكن مع كفاءة أعلى في استهلاك الوقود. وبالتالي، سيكون بمقدور عشاق «ألتيـــما» الاستمتاع بأداء أفضل على الطرقات مع الاقتصاد في استهلاك الوقود. وتضـــمن السيارة تجربة قيادة أكثر متعة، وأداء عالي المستوى، مع قوة فائقة ومزايا محسنة للسلامة.