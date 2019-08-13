«لاند روفر» تُحدّث سيارات ديفندر القديمة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «لاند روفر كلاسيك» إدخال مجموعة من التحديثات على سيارات ديفندر القديمة، والتي من شأنها توفير أداء محسّن وسلاسة أكبر على الطرقات، وذلك بإلهام من سيارة «ديفندر ووركس V8 - إيديشن70».

وتتيح مجموعات التحديث الجديدة لمالكي سيارة ديفندر تحسين الإصدارات ذات قاعدة العجلات بقياس 90 و110 الصادرة بين عامي 1994 و2016.

وتتضمن التحديثات عجلات ألماسية القطع بقياس 18 بوصة مصنوعة من سبائك «سوتوث»، يمكن تركيبها على سيارات ديفندر الصادرة ابتداء من عام 1994. وتلائم مجموعة تحديثات نظام التعليق سيارات ديفندر الصادرة منذ عام 2007، وتشمل نظام التعليق المضبوط ببراعة والمصمم لتحقيق الراحة والديناميكيات المناسبة على الطرقات الوعرة، من خلال تعديل ضبط النوابض، والصمامات، وقضبان الموازنة، والمفاصل، والبطانات المعدنية.

وتتيح مجموعة تحديثات التوجيه في سيارة ديفندر إضافة أقراص الفرامل والحشوات والسروج الخاصة بسيارة «ديفندر ووركس V8» إلى العجلات المصنوعة من سبائك سوتوث، مع تحسين نظام التعليق، فيما يتوفر الخيار الأخير والأكثر شمولاً فقط لسيارات الديزل ذات الحقن فائق الشحن سعة 2.2 لتر المنتجة ابتداء من 2012، ويمكن الحصول عليها من منشآت «لاند روفر كلاسيك» حصراً. وتتضمن التحديثات كل العناصر الخاصة بالعجلات والفرامل ونظام التعليق.