امتلاك جاكوار I-PACE أصبح أسهل

المصدر: دبي ـ البيان

أصبح امتلاك سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل أسهل كثيراً بفضل أداتين تتعلقان بالاستخدام والتكاليف، وهي حاسبة المدى الرقمية الجديدة عبر الإنترنت، وتطبيق Go I-PACE.

وتوفر الحاسبة الرقمية الجديدة عبر الإنترنت للمستخدمين نظرة أعمق حول أثر العوامل المختلفة، مثل حجم العجلات ودرجة الحرارة وغيرها من المواصفات، على مدى السيارة الأقصى، والبالغ 470 كيلومتراً كحد أقصى، بحسب اختبار القيادة العالمية الموحدة للمركبات الخفيفة.

ومن خلال قياس الاستخدام اليومي لأي سيارة، يتيح تطبيق Go I-PACE، المتوفر لهواتف آيفون وأندرويد، لمن يفكرون بشراء سيارة I-PACE فهم كيفية ملاءمتها لأسلوب حياتهم، حيث يقوم بحساب التوفير المحتمل في النفقات، وكم سيستهلكون من شحن البطارية في كل رحلة وعدد الشحنات الكاملة التي سيحتاجونها ليغطوا إجمالي المسافات التي يقطعونها، وذلك من خلال تحليل بيانات رحلات المستخدم عبر خدمة تحديد المواقع في الهاتف الذكي.

وأظهرت بيانات 35,000 رحلة تم تسجيلها عبر تطبيق الهواتف الذكية أن المستخدم العادي يقود سيارته وسطياً لمسافة 216 ميلاً (347.6 كيلومتراً) أسبوعياً، وتبلغ مسافة الرحلة 8.4 أميال (13.5 كيلومتراً).