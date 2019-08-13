مبيعات نصفية قياسية لـ«إم جي» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

تحتفل شركة اليوسف موتورز بمرور العام الأول على تعيينها موزّعاً حصرياً لعلامة «إم جي» في الإمارات، فيما كشفت الشركة عن تحقيق أرقام مبيعات قياسية في النصف الأول من العام الحالي، حيث تجاوزت نتائج عام 2018 بأكمله.

ورغم المنافسة القوية والتحديّات العديدة التي تواجه قطاع السيارات في الدولة، استطاعت شركة اليوسف موتورز تحقيق نتائج مميزة بعد مرور عام واحد فقط منذ تعيينها المورّد الحصري لعلامة السيارات البريطانية المنشأ. وتعتبر اليوم سوق الإمارات واحداً من أكثر الأسواق أداءً وقوةً لعلامة «إم جي» على الصعيد الدولي.

وتعدّ مركبة «آر إكس 5» الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات الطراز الأكثر شعبية لدى العملاء في الإمارات، حيث تتمتع بجاذبية قوية بين فئة الشباب الذين يبحثون عن سيارة ذات سعر مقبول وباقة مميّزة من التقنيات الذكية والمتطوّرة. كما استطاعت سيارة «إم جي 6» السيدان جذب العملاء إليها منذ إطـــلاقها محــلّياً في أواخر عام 2018.

كما تضم مجموعة «إم جي» المتوفّرة في معرض اليوسف موتورز طرزاً عديدة من ضمنها مركبة «إم جي زد إس» الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات، وسيارة «إم جي جس إس» وسيارات السيدان «إم جي 360». وتشمل جميع طرز «إم جي» الجديدة ضماناً لمدة ست سنوات أو 200,00 كم (أيهما أولاً)، بالإضافة إلى خدمات إضافية كخدمة ما بعد البيع وخدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة.

وقال محمّد إقبال اليوسف، نائب الرئيس قسم التسويق، في شركة اليوسف موتورز: «حقّقت علامة إم جي نتائج مميزة في 2019 حتى الآن، ومن المتوقّع أن يستمرّ أداء الشركة بنفس الزخم القوي حتى نهاية العام. ونحن على ثقة كبيرة بأن الطرز الجديدة القادمة مثل «آر إكس 8»، المركبة الأولى من «إم جي» ذات سبعة مقاعد، ومركبة «إم جي 5» السيدان المدمجة، ومركبة «إم جي إتش إس» الرياضية متعدّدة الاستخدامات متوسّطة الحجم، ستساهم في تعزيز مبيعات الشركة مع نهاية 2019».