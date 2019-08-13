«النابودة للمشاريع» تسهم في إطلاق حافلات «آر تي إيه سولو» بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

دخلت مجموعة النابودة للمشاريع، في شراكة مع شركة أوبتير البريطانية لصناعة الحافلات لإطلاق حافلات «آر تي إيه سولو» للعمل ضمن وسائل النقل في الإمارات.

وعملت مجموعة النابودة للمشاريع، بصفتها شريكاً استراتيجياً لهيئة الطرق والمواصلات، على توفير خدمات التوريد والصيانة لحافلات النقل العام على مدار السنوات العشر الماضية.

وقال سويدان سعيد النابودة، العضو المنتدب في مجموعة النابودة للمشاريع: «يسعدنا أن يكون لنا دور رئيسي في إدخال هذه الحافلات ضمن خدمة حافلات التغذية لمحطات القطارات التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات.

وبصفتنا من الشركاء القدماء لهيئة الطرق والمواصلات، كانت مهمتنا تتمثل دائماً في تقديم أحدث المنتجات والخدمات في المنطقة مع الدعم التشغيلي الذي نوفره لشركائنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».

ويمكن لهذه الحافلات المبتكرة ذات الدفع الأمامي استيعاب ما يصل إلى 32 راكباً وتتميز بتصميمها الخاص وحجمها الصغير مع أرضية منخفضة ومنصة يسهل الدخول من خلالها إلى الحافلة، ومن هنا يمكن لهذا النوع من الحافلات الوصول إلى أماكن لا تستطيع الحافلات الكبيرة الوصول إليها. وجرى تصميم الحافلات وتصنيعها في مصنع أوبتير في شربرن بالقرب من مدينة ليدز في المملكة المتحدة.