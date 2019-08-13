«كفو» يطلق خدمة لصيانة السيارات بحسب الطلب

المصدر: دبي- البيان

أعلن «كفو» إطلاق خدمة إجراءات الصيانة الأساسية للمركبات CAFU Essentials في إطار خطط لتوسيع نطاق خدماته. وستوفر هذه الخدمة الجديدة ضمن العلامة التجارية لـ«كفو» خدمات الصيانة بحسب الطلب، مثل تغيير زيت المحرك، واستبدال البطارية والإطارات في دبي والشارقة وعجمان. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الخدمات عبر تطبيق «كفو»، الذي يعد أول تطبيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتزويد السيارات بالوقود حسب الطلب.

وقال راشد الغرير، مؤسس «كفو»: قمنا خلال العام الماضي بإطلاق «كفو» مع طموح الاستفادة من الابتكار في تحقيق الراحة لسكان الإمارات ومساعدتهم على توفير الوقت، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات التزود بالوقود في مختلف أنحاء دبي والشارقة وعجمان. ويسعدنا الإعلان عن التوسع في خدماتنا التي يمكن الوصول إليها جميعاً من خلال تطبيق «كفو»، لتشمل صيانة السيارات بحسب الطلب.

كان «كفو» وقع اتفاقية شراكة مع «إنجفيل إنتربرايز»، أحد موزعي شركة «إيما للزيوت». وتعد شركة «إيما» للزيوت المحدودة مشروعاً مشتركاً لشركة «إكسون موبيل» وهي المسؤولة عن تسويق زيوت موبيل في الإمارات. وتغطي منتجات «إكسون موبيل» طيفاً واسعاً من الاستخدامات في قطاعي السيارات والصناعة.