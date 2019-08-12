«فورد» تعتزم بناء مركزين في الصين

المصدر: نانجينغ - شينخوا

تعتزم شركة «فورد موتور» إقامة مركز خاص بها لبحوث وتطوير المنتجات ومركز للعمليات في نانجينغ، حاضرة مقاطعة جيانغسو، وفق ما ذكرت الحكومة المحلية.

وسيمثل المركزان تطويراً لمركز فورد للبحوث والهندسة، أحد أكبر تسعة مراكز لتطوير المنتجات تابعة للشركة حول العالم، والذي تم تأسيسه في نانجينغ في عام 2007.

وقال إن نينغ تشن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورد الصين، إنه من المتوقع أن يقدم المركزان دعماً شاملاً لاستراتيجية التسويق الخاصة بشركة فورد في الصين.

وكشفت الشركة الأمريكية لصناعة السيارات عن خطة التحويل 2.0 لشركة فورد الصين في مسعى لتسريع إعادة هيكلة أعمالها وتعزيز تركيزها على السوق الصينية.

وستساعد الخطة فورد على إطلاق أكثر من 30 سيارة فورد ولينكولن جديدة مصنعة خصيصاً لزبائن صينيين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بينها أكثر من 10 ستكون سيارات كهربائية.

واستقطبت نانجينغ عدداً كبيراً من شركات تصنيع السيارات وقطع غيارها خلال الأعوام الأخيرة وبنت سلسلة صناعية كاملة تغطي عمليات التصنيع والبحوث والتطوير والمبيعات واللوجستيات. وبلغ إنتاج المدينة من السيارات في العام الماضي 900 ألف وحدة.