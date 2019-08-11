«العربية للسيارات» و«جيمس للتعليم» تتعاونان لتعزيز سلامة الطرق

المصدر: دبي - البيان

احتفت «العربية للسيارات» ومجموعة «جيمس للتعليم» ممثلتين بأحمد زاهر صباغ، نائب المدير العام لشركة «العربية للسيارات – رينو»؛ وسوغهام بهاسين، نائب رئيس قسم التسويق في «جيمس للتعليم»، بتعاون جديد بينهما لإطلاق برنامج توعية شامل للسلامة الطرقية، حيث ستسلط «رينو» الضوء على التطورات التكنولوجية فيما يخص سلامة السيارات، والتي من شأنها أن تمنح السائقين والركاب ثقة وراحة أكبر.

كما تقدم «العربية للسيارات - رينو»، في إطار برنامج «مكافآت جيمس»، أسعاراً مخفضة وعروضاً لأولياء أمور الطلبة وموظفي مدارس «جيمس للتعليم» على مجموعة من سيارات الكروس أوفر، وSUV، والسيدان.