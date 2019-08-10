تراجع الصادرات الألمانية في يونيو الماضي 8%

المصدر: فيسبادن - د ب أ

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن صادرات البلاد تراجعت في يونيو الماضي 8% مقارنة بالشهر نفسه عام 2018. ولم تسجل الصادرات الألمانية سوى ارتفاع طفيف في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، والذي بلغت نسبته 0.5% لتصل إلى 666.1 مليار يورو.

كما تراجعت الواردات إلى ألمانيا في يونيو الماضي 4.4%، إلا أنها ارتفعت في النصف الأول من هذا العام بنسبة 3% إلى 556.2 مليار يورو. وترجع أسباب اضطراب الاقتصاد الألماني إلى تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وخفوت النشاط الاقتصادي العالمي، ومخاطر خروج بريطانيا بشكل من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع اتحاد التجارة الخارجية الألماني أن تحقق الصادرات الألمانية هذا العام نمواً بنسبة 1.5%، مقابل 3% العام الماضي.