تراجع مبيعات السيارات في الصين 5.3 %

المصدر: بكين - د ب أ

كشفت بيانات اقتصادية عن تراجع مبيعات السيارات في الصين خلال الشهر الماضي بعد الانتعاشة الطفيفة التي حدثت في يونيو الماضي. وأفادت رابطة سيارات الركوب الصينية أن مبيعات التجزئة للسيارات السيدان والرياضية متعددة الأغراض والفان الصغيرة تراجعت في يوليو بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت «بلومبرغ» أن هذا هو التراجع الـ13 في حجم المبيعات خلال الأشهر الـ14 الماضية بعد الزيادة الطفيفة التي حدثت في يونيو جراء عروض التخفيضات الهائلة التي قدمها التجار للتخلص من المخزون لديهم.

وتضررت شركات السيارات المحلية مثل جيلي و«بي.واي.دي» من التراجع في نسبة المبيعات، فيما واصلت أنواع السيارات الأوروبية الفارهة مثل دايملر وبي.إم.دبليو تحقيق أرباح متزايدة.