إطلاق الطراز الجديد من «هيونداي أزيرا» في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة «الماجد للسيارات» الطراز الجديد من «هيونداي أزيرا» في أسواق الإمارات والتي يسعى المصنع الكوري من خلالها إلى تبية احتياجات المستخدمين والعملاء الراغبين في تجربة قيادة مختلفة.

اشتملت على تحسينات طفيفة داخل السيارة مع المحافظة على المواصفات الخاصة بالمحرك الذي تم تزويده بست أسطوانات له سعة 3 لترات ويولد قوة 286 حصاناً و300 نيوتن. متر من عزم الدوران في الدفع الأمامي للعجلات، كما أنه يستهلك 9.6 لترات من البنزين كل مئة كم، ويمكن للسيارة تحقيق تسارع من صفر إلى مئة كم. ساعة خلال 7.5 ثوانٍ، والسرعة القصوى لها تصل إلى 240 كم. ساعة.

وتوفر السيارة خاصية دخول ذكي من غير مفتاح، وبها زر لتشغيل المحرك، وستارة بالخلف، وألواح خشبية، وفتحة بالسقف، وساعة تناظرية، ومرآة التعتيم الإلكترونية، وخاصية الانتظار التلقائي.