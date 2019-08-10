«المسعود للسيارات» تفتتح مركز صيانة جديداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت مجموعة «المسعود للسيارات» مركز «أوتوسنترال» المتكامل لخدمة جميع السيارات متعددة العلامات التجارية في أبوظبي.

ويصب ذلك ضمن الخطط التوسعية للشركة لمرحلة ما بعد البيع بهدف تقديم خدمات صيانة عالية الجودة بأسعار تنافسية وفقاً لأفضل المعايير المتبعة. وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لقسم السيارات في مجموعة المسعود: «يأتي إطلاق مركز «أوتوسنترال» الجديد والتابع لمجموعة المسعود في إطار سعينا إلى توسيع نطاق خبرات وتقديم المزيد من الخدمات لأكبر عدد من المتعاملين وصيانة جميع طرازات السيارات في دولة الإمارات. وإنّ توسعنا في مجال خدمات ما بعد البيع وتقديم حلول صيانة شاملة للسيارات، جاء في ظل الطلب المتنامي على خدمات عالمية رفيعة المستوى والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء».