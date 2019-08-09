مزايا جديدة في «تيجوان» و«غولف»

المصدر: فولفسبورغ - د ب أ

أضافت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات مجموعة من المزايا والتحديثات إلى موديلات 2020 لفئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) وبخاصة السيارة «تيجوان».

وستكون كل سيارات «تيجوان» 2020 مزودة بنظام تحذير من التصادم الأمامي، ومكابح طوارئ آلية ونظام للتحذير من عبور السيارات القادمة من الخلف، ونظام مراقبة للنقاط غير المرئية باعتبارها مكونات أساسية.

وأشار موقع «موتور تريند» إلى أن «فولكسفاغن» ستضيف مزايا بسيطة إلى السيارة «أطلس» 2020. في المقابل تعتزم «فولكسفاغن» إضافة العديد من المزايا والتحديثات إلى الجيل السابع من السيارة «غولف»، وهي أشهر سياراتها وأكثرها مبيعاً على الإطلاق، ومن المحتمل أن يكون هذا الجيل هو آخر أجيال هذا الطراز على الإطلاق.