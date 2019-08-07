«إنفينيتي»: 19 % نمو مبيعات كيو إكس 50 الجديدة في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

سجلت «إنفينيتي» من «العربية للسيارات»، الشركة الرئيسية في مجموعة شركات عبدالواحد الرستماني، نمواً بنسبة 19% في مبيعات سيارة كيو إكس 50 الجديدة كلياً خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للسيارات»: «تحظى سيارة إنفينيتي QX50 بشعبية واسعة لاستجابتها لمختلف ظروف القيادة. ومع ارتفاع الطلب على هذه السيارة التي تجمع جمالية التصميم مع قوة الأداء، ارتفعت مبيعاتها بنسبة 19% خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي».

وتتمتع إنفينيتي QX50 بباقة من المزايا من بينها أول محرك VC– تيربو جاهز للإنتاج في العالم والذي استغرق تطويره أكثر من 20 عاماً. ويتيح هذا المحرك ذو الأربع أسطوانات سعة 2,0 لتر للسائقين خيار الانتقاء بين الاستجابة الرياضية أو الكفاءة الصديقة للبيئة.