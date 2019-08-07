«بورش» تكشف عن سيارتها الكهربائية «تايكان» في سبتمبر المقبل

المصدر: برلين - وكالات

من المتوقع أن تكشف «بورش» عن سيارتها الكهربائية «تايكان» في سبتمبر المقبل والتي ربما تحقق مبيعات تتجاوز سيارتها الأيقونية «911». وذكر تقرير لـ «بلومبيرغ» أن «بورش» تلقت بالفعل 30 ألف طلب لحجز أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاج الشركة، وتعتقد أن لديها طلباً كافياً لتعزيز الإنتاج السنوي للسيارة حتى 40 ألف وحدة.

وإذا وصلت الشركة إلى هذا المعدل الإنتاجي، فستتجاوز كمية «911» المنتجة سنوياً، وسلمت «بورش» ما يقرب من 35.6 ألف وحدة من موديل «911» العام الماضي و24.75 ألفاً من «718 بوكستر».

وتعمل «بورش» والشركة الأم «فولكس فاجن» على تفوق «تايكان» في ظل سعيها إلى تطوير السيارات الكهربائية منذ فضيحة «فولكس فاجن» الخاصة بالغش في اختبارات انبعاثات الديزل.