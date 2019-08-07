سيارة بسقف من ألواح الطاقة الشمسية

أطلقت «هيونداي» أول سيارة مزودة بسقف من ألواح الطاقة الشمسية «سوناتا هايبرد» في كوريا الجنوبية، وتعتزم طرحها في أمريكا الشمالية قريباً. وتأمل الشركة أن تساعد تقنية ألواح الطاقة الشمسية الموضوعة على سقف السيارة في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ومن المتوقع أن تشحن ألواح الطاقة الشمسية بطارية السيارة بين 30% إلى 60% يومياً، ويمكن نظرياً زيادة مدى القيادة بمقدار 1300 كيلومتر إضافي سنوياً من خلال 6 ساعات من الشحن اليومي.

ويعتبر ذلك دليلاً على أن أسقف ألواح الطاقة الشمسية لديها القدرة على إعطاء المركبات الهجينة والكهربائية دفعة قوية، كما أنها دليل على أن تلك التقنية لا يجب أن تقتصر على العلامات التجارية الفاخرة والمركبات التجريبية. سيئول - وكالات