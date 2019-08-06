نمو مبيعات «أودي» في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت نتائج مبيعات أودي أبوظبي والعين للنصف الأول من عام 2019 عن مدى الشعبية، التي تحظى بها سياراتها الفاخرة والرياضية متعددة الأغراض، مع تسجيل كل من طرازات Q5، Q8، A7، A8 لنمو إيجابي في المبيعات على أساس سنوي.

ولا تزال سيارة Q5 أحد أفضل النماذج مبيعاً لكل من أودي أبوظبي والعين، محققة نمواً بنسبة 26% في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم ظروف السوق التنافسية للغاية لهذه الفئة.

كما استمرت أودي A8 في تحقيق أداء جيد، مع طرح نموذج جديد كلياً العام الماضي. وحازت A8 الجديدة لقب «سيارة العام الفاخرة» من قبل جوائز «وورلد كارز» نظير مستويات الفخامة والرفاهية المطلقة التي تتيحها لعملائها.

وقادت أودي أبوظبي والعين المبيعات الإقليمية لأودي A8 ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2018، واستمرت شعبية هذا الطراز في النصف الأول من عام 2019 مع نمو مبيعاتها بنسبة تزيد على 73% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

واستمر هذا النجاح مع مبيعات قوية لأول نماذج الطراز الجديد أودي Q8 والذي أتاح وجهاً جديداً لعائلة طرازات Q الأفضل مبيعاً من أودي.