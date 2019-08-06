«الفطيم» تطلق حملة ترويجية لتسويق «تويوتا»

المصدر: دبي-البيان

طرحت شركة الفطيم تويوتا مجموعة من العروض الترويجية لتسويق سيارات تويوتا خلال شهر أغسطس، تتضمن تمويلها للدفعة الأولى من ثمن السيارة بنسبة 20%، كما توفر خيار تأجيل الدفعات، ما يتيح إتمام أولى الدفعات في شهر يناير 2020. كما تتيح للعملاء خيار استبدال مركباتهم القديمة بواحدة جديدة.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة من المركبات التي تناسب احتياجاتهم، بما في ذلك لاندكروزر، ولاند كروزر برادو، وFJ كروزر، وراف4 وكورولا 2020 الجديدة كلياً، التي تأتي أيضاً بمحرك هايبريد (هجين) المرة الأولى على الإطلاق.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: «نبحث دائماً عن الوسائل التي تجعل من السهل للعملاء شراء سيارة جديدة من علامة تويوتا والاستمتاع بأفضل تجربة ملكية للسيارة. ومع عرضنا الترويجي لهذا الشهر، نوفر للعملاء دفعة أولى منخفضة، وإمكانية استبدال السيارة، إضافة إلى حزمة من المزايا الأخرى الرائعة، حيث تعد هذه الفترة الوقت المثالي لأي شخص يرغب في شراء سيارة جديدة».

وتقدم الفطيم تويوتا كذلك دعماً مالياً من خلال مجموعة البنوك المعتمدة لديها، إلى جانب خيار العروض المصمّمة حسب الطلب بما يناسب احتياجات ومتطلبات العملاء.