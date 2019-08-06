تغريدة غامضة لموسك عن «النحل».. وتوقعات بموديل جديد من «تسلا»

المصدر: دبي - سيد صالح

أثارت تغريدة غامضة نشرها رائد الأعمال الأشهر، إيلون موسك، عبر حسابه على موقع «تويتر» أول من أمس، حالة من البلبلة والترقب بين متابعيه على الموقع، وتسببت في إطلاق موجة تكهنات من جانبهم لتفسير مغزاها.

ووفقاً لما نشره أمس موقع «بزنس إنسايدر» البريطاني، تكونت تغريدة موسك الغامضة من شطرين، حيث احتوى الشطر الأول على مشهد من مسلسل «تليتوبيز» البريطاني الشهير للأطفال، فيما جسد الشطر الثاني الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في صورة مركبة تحاكي فيها مشهد «تليتوبيز» في الشطر الأول.

وبينما لم يدون موسك أي تعليق أو شرح أسفل تغريدته المبهمة، لاحظ متابعوه على «تويتر» أن هذه هي خامس تغريدة له خلال الفترة الأخيرة يرتجل فيها تلميحات تتعلق بكلمة «bee» التي تعني «نحلة» بالإنجليزية. وتدور بعض أحداث مسلسل «تليتوبيز» في عالم النحل.

وفجرت تغريدات موسك المبهمة عن كلمة «bee» تخمينات متنوعة بين متابعيه على «تويتر»، فعلق أحدهم: «تغريدات ظريفة، لكن لماذا؟»

ورجح أحد متابعي موسك أن يكون «bee» هو اسم الموديل الجديد من السيارة الكهربائية الشهيرة «تسلا»، التي تنتجها شركة «تسلا موتورز» المملوكة لموسك. فيما ذهب متابع آخر إلى ما هو أبعد، مرجحاً أن «bee» سيكون اسم شاحنة ستنتجها «تسلا موتورز».

واشتهر موسك باستخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي على نحو صريح، إلا أنه يبدو أنه اتجه أخيراً إلى الإيحاءات والتلميحات في استخدامها، بعد أن أدت تغريدته الشهيرة العام الماضي عن نيته طرح أسهم «تسلا موتورز» في البورصة إلى تنحيه لمدة 3 سنوات من منصبه رئيساً للشركة وتغريمه 20 مليون دولار.