نصائح مهمة لتحسين فعالية مكيف السيارة

المصدر: البيان الإلكتروني

في أيام الصيف الحارة تصبح أقصر السفرات في السيارة تحت الشمس الحارقة عذاباً، لا يخفف من وطأته الكثير من الحيل التي يبتدعها السائقون في مختلف أرجاء العالم.

وقد يكون أطرفها قيام سائق ياباني من جزيرة أوكيناوان بزراعة العشب على سقف سيارته للتخلص من حرارة الصيف أثناء قيادتها. إذ قام بزراعة العشب في أغسطس 2008 وبعد شهر من ذلك نمت الأعشاب بالفعل إلى طول 10 سم.

ويبقى مكيف الهواء في السيارة هو الحل الأمثل للتمتع بـ "رحلة باردة". لكن لا يتحقق ذلك إلا حين يكون مكيف السيارة يعمل بصورة جيدة، وهو ما قد لا يكون متاحاً في أي سيارة طبعاً. فما هي النقاط الواجب مراعاتها لتحسين عمل مكيف السيارة؟

خبير تبريد السيارات الألماني أكسل هولر يقدم بعض النصائح للسائقين للتمتع بـ "الرحلة الباردة المنشودة" في السيارة خلال الصيف القائظ.

أهم نصائح هولر التي ينقلها موقع "أكس بريس" الألماني تقول إنه يجب على مالكيّ السيارات إدامة مكيف السيارة وصيانته بشكل تام كل عامين، "بغض النظر عن إعلان شركات صناعة السيارات بأن مكيفات الهواء في السيارات التي تنتجها متينة لدرجة أنها لا تحتاج إلى الصيانة"، كما يقول هولر، وفقا لدويتشه فيله.

السبب في ذلك هو أن مكيفات الهواء في السيارات لديها ما يسمى "النظام المفتوح"، الذي يتسبب في نهاية المطاف بفقدان مادة التبريد بمعدل 8 إلى 12 بالمئة سنوياً.

وحين تقل كمية سائل التبريد في النظام، تنخفض قوة التبريد بطبيعة الحال أو يؤدي ذلك إلى انسداد مفاتيح الضغط. في أسوأ الحالات يتسبب ذلك بأضرار كبيرة لمكبس الغاز ويصبح إصلاحه مكلفاً للغاية، قد يصل في ألمانيا إلى ما يزيد عن 1000 يورو في العادة.

* من المهم ركّن السيارة في الظل

* قبل الانطلاق يجب فتح جميع النوافذ كي تتسرب الحرارة المتجمعة داخل حجرة القيادة إلى خارجها.

* إغلاق النوافذ بعد ذلك، وتشغيل مكيف الهواء، ومن ثم تشغيل زر تدوير الهواء (قد يكون تلقائياً في بعض الموديلات الحديثة من السيارات). درجة الحرارة المثالية تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية.

* بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، يجب إطفاء إعادة تدوير الهواء.

* لا تقم بإيقاف تشغيل نظام تكييف الهواء قبل نهاية الرحلة، كي تُنظف المكثفات بالماء الناتج عن تجمع البخار.

* يجب تشغيل مكيف الهواء في السيارة على مدار السنة، وليس في أيام الصيف الحارة فقط، لأن الاستخدام المنتظم له يمنع تضرره.

* من الآثار الجانبية الإيجابية في الفترة الانتقالية من الشتاء إلى الصيف أن تكييف الهواء يعمل أيضاً على إزالة الرطوبة في داخل حجرة السيارة. الهواء الدافئ الجاف أفضل لتنفس الإنسان، كما أنه يمنع العفن.