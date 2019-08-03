دعوى قضائية ضد «تسلا» بعد وفاة رجل بسبب سيارتها ذاتية القيادة

المصدر: نيويورك - وكالات

تواجه شركة «تسلا» دعوى قضائية من قبل عائلة رجل يبلغ من العمر 50 عامًا توفي في حادث تحطم سيارة، أثناء استخدام نظام مساعدة السائق المتقدم Autopilot. فقد رفعت عائلة جيريمى بيرين بانر دعوى قضائية بسبب الوفاة غير الشرعية، كما تطلب تعويضات تزيد عن 15 ألف دولار، وأعلن محام عن الأسرة الدعوى على الرغم من أنه لم يتم تقديمها بعد إلى المحكمة.

ويعد بانر هو رابع شخص يموت أثناء استخدام Autopilot، وعائلته هي الثانية التي تقاضي «تسلا» بسبب حادث مميت يتعلق بهذه التكنولوجيا، ففي مايو الماضي، رفعت دعوى قضائية ضد الشركة من قبل عائلة «وي هوانج» البالغة من العمر 38 عامًا، والتي توفيت في 2018 بعد أن تحطمت سيارتها طراز X خارج الطريق خلال استخدام Autopilot.

وقد قُتل بانر أثناء القيادة على طول طريق سريع في فلوريدا بسرعة 68 ميلًا في الساعة في مارس الماضي، حيث اصطدم بمقطورة جرار كانت تعبر طريقه، مما مزق سقف السيارة.