«تويوتا» تطرح 18 طرازاً جديداً 2021

المصدر: طوكيو - د ب أ

تعتزم شركة «تويوتا» اليابانية للسيارات طرح 18 طرازاً جديداً مع نهاية 2021 بما في ذلك نسخة مطورة من السيارة السيدان «كورولا»، وسوف تشكل هذه المنتجات الجديدة 60 بالمئة من إجمالي مبيعات الشركة، بما يصل إلى 5ر6 ملايين سيارة.

وفي مواجهة انخفاض الطلب على السيارات على مستوى العالم، تسعى «تويوتا» إلى تحويل تركيزها بشكل متزايد على الصين، إلا أنه من المتوقع أن تواجه الشركة صعوبات في ظل التوقعات بارتفاع قيمة الين الياباني.

ونقلت «بلومبيرغ» عن يوشياكي كاوانو المحلل الاقتصادي في مجال السيارات بمؤسسة (إي.إتش.إس ماركت) للأبحاث التسويقية قوله إن «زيادة قوة الين قد تمثل خطورة للصادرات من اليابان إلى الولايات المتحدة».

وخفضت «تويوتا» التوقعات بشأن تحقيق أرباح صافية إلى 215 مليار ين، مقابل توقعات بتحقيق 225 مليار ين قبل 3 أشهر.