تراجع نمو مبيعات «فيراري»

المصدر: روما - د ب أ

تراجعت معدلات نمو مبيعات فيراري إلى 8% في الربع الثاني، مقابل 15% في الربع الأول.

وذكرت فيراري في بيان أوردته وكالة «بلومبيرغ» أن عائدات الشركة ارتفعت 9% إلى 314 مليون يورو قبل خصم الفوائد ومعدلات الإهلاك، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل عائدات الشركة إلى 315.1 مليون يورو.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة 9% مقابل 11% في الربع الأول من العام.

وكانت شركة أستون مارتن البريطانية للسيارات الرياضية ألقت باللوم في تراجع أرباحها خلال الربع الثاني على انخفاض أسعار السيارات.

وانخفض سهم شركة فيراري الإيطالية للسيارات الرياضية الفارهة أمس 6.9% إلى 130.05 يورو، قبل وقف التعاملات على السهم، بعد أن سجلت الشركة تراجعاً في معدلات نمو الأرباح والمبيعات.