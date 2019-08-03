تراجع مبيعات «هوندا» في الهند وأمريكا

المصدر: طوكيو - د ب أ

تراجعت مبيعات شركة «هوندا» اليابانية للسيارات في أسواق الهند واليابان، مما أثر على نتائج الشركة وأرباحها.

وأعلنت «هوندا موتور» أمس تراجع صافي أرباحها بين أبريل- يونيو 29.5% على أساس سنوي، إلى 172 مليار ين (1.6 مليار دولار).

وحققت ثالث أكبر شركة سيارات في اليابان أرباحاً تشغيلية بقيمة 252 مليار ين، في تراجع 15.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كما انخفضت المبيعات 0.7% الفترة نفسها إلى 4 تريليونات ين.

وخفّضت «هوندا موتور» توقعاتها لأرباح العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس 2020، إلى 645 مليار ين، مقارنة بتقديرات سابقة تحدثت عن 665 مليار ين قبل 3 أشهر.

وخفّضت الشركة توقعاتها للمبيعات للعام المالي الحالي إلى 15.65 تريليون ين، مقارنة بنحو 15.7 تريليون ين في توقعات سابقة صدرت في مايو. وأكدت «هوندا» توقعاتها لتحقيق أرباح تشغيلية للعام بأكمله عند 770 مليار ين.