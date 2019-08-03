تخفيضات لـ 100 ساعة فقط على طرازات «نيسان»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «العربية للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، حملة محدودة تقدم 100 ساعة من التخفيضات فقط، وتوفر من خلالها أسعاراً غير مسبوقة على عدد من موديلات نيسان الشهيرة.

وخلال الفترة من 3 وحتى 7 من أغسطس، سيحظى العملاء بفرص فريدة لتحقيق وفورات غير مسبوقة على عدد من موديلات نيسان المختارة، بما في ذلك «ألتيما» و«ماكسيما» و«باثفايندر» و«باترول».

يأتي إطلاق هذه الحملة ضمن مهرجان مفاجآت صيف دبي والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث ترتبط بعلاقة شراكة مع العربية للسيارات لأكثر من 20 عاماً، لتقدم للعملاء مجموعة من العروض الفريدة على السيارات. وتؤكد حملة «100 ساعة من التخفيضات» التزام العربية للسيارات بضمان قيمة حقيقية مجزية للعملاء.