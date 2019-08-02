تراجع مبيعات صناعة السيارات الكورية الجنوبية » بنسبة 17% سنوياً

المصدر: سيئول - د ب أ

أظهرت بيانات شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية الصادرة أمس تراجع مبيعاتها خلال يوليو الماضي. وأعلنت شركة «سانغ يونغ موتور» تراجع مبيعاتها بنسبة 17% سنوياً نتيجة تراجع الطلب في الداخل والخارج.

وبلغت مبيعات الشركة الشهر الماضي 10498 سيارة مقابل 12628 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بسبب ضعف مبيعات السيارات «تيفولي» و«جي فور ريكستون» من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

وتراجعت مبيعات الشركة الكورية الجنوبية في السوق المحلية الشهر الماضي بنسبة 11% سنوياً إلى 8707 سيارات مقابل 9823 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فيما تراجعت الصادرات 33% إلى 2079 سيارة مقابل 3093 سيارة خلال الفترة نفسها.

وتراجعت المبيعات التراكمية لشركة «سانغ يونغ» خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.1% إلى 78687 سيارة مقابل 79576 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت نفسه أعلنت «جي.إم كوريا» التابعة لمجموعة «جنرال موتورز» الأمريكية في كوريا تراجع مبيعاتها 14% سنوياً الشهر الماضي.