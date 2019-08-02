ارتفاع مبيعات «فيات كرايسلر» بنسبة 14 %

المصدر: روما - د ب أ

أعلنت شركة «فيات كرايسلر» لتصنيع السيارات، ارتفاع مبيعاتها في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 14 %، رغم أنها باعت عدداً أقل من المركبات. وذكرت الشركة في بيان أن صافي أرباحها ارتفع إلى ما دون 800 مليون يورو (892 مليون دولار)، بارتفاع بنحو 100 مليون يورو مقابل الربع نفسه من العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، تراجعت مبيعات الشركة بـ 11 % إلى 1.16 مليون وحدة.

وانخفض صافي الإيرادات بـ 3 % إلى 26.7 مليار يورو، وظلت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب عند 1.5 مليون يورو. وكما هو الحال في النتائج الفصلية السابقة، فإن الشركة حققت تقريباً كل أرباحها في أمريكا الشمالية. وحققت الشركة بالكاد أرباحاً في أوروبا، إلا أنها حققت خسائر في آسيا.

تجدر الإشارة إلى أن للشركة وجوداً ضعيفاً في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وقال الرئيس التنفيذي مايك مانلي، إن الشركة على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها المالية لعام 2019، وأشاد باستمرار الأداء القوي في أمريكا الشمالية واللاتينية. يشار إلى أن فيات كرايسلر، هي سابع أكبر منتج للسيارات في العالم، وتنتج سيارات جيب ورام وألفا روميو.