أرباح «بي.إم.دبليو» تتراجع 28 %

المصدر: ميونخ - د ب أ

أعلنت شركة «بي.إم.دبليو.» الألمانية، أمس تراجع أرباحها في الربع الثاني تحت ضغط توسع الاستثمارات في السيارات الكهربائية والهجينة.

وسجلت الشركة أرباحاً 2.05 مليار يورو (2.26 مليار دولار) في الربع الثاني بتراجع 28% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت تكاليف البحث والتطوير 6% إلى 1.4 مليار يورو بينما ارتفعت الاستثمارات في المصانع 39% إلى 1.2مليار، حيث تستعد الشركة لإنتاج كل من محركات الاحتراق الداخلي والهجينة والكهربائية الخالصة.

وأوضحت أن ارتفاع إنتاج السيارات الكهربائية ساهم في زيادة التكاليف التشغيلية، لافتةً إلى أن تأثيرات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف المواد الخام تسبب في تراجع الأرباح.