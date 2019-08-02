بالفيديو.. سيارة جيمس بوند "أستون مارتن DB5" للبيع

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

ستطرح دار سوثبي للمزادات في شاطئ الحصى بكاليفورنيا، للبيع واحدة من أربع سيارات أستون مارتن DB5s التي استخدمت في تصوير فيلم "Goldfinger"، والتي تمت صيانتها بالكامل وأصبحت جميع قطعها تعمل بشكل جيد.

فبعد مرور ما يربو عن عام على بيع نسخة في مهرجان Goodwood Festival of Speed، تتاح منتصف الشهر الجاري فرصة جديدة لاقتناء واحدة من طراز Aston Martin DB5 التي تمت قيادتها من طرف جيمس بوند.

وإذا كانت النسخة التي بيعت السنة الماضية استخدمت في تصوير فيلم "Goldeneye" الذي صدر العام 1995، فإن السيارة التي تهمنا اليوم هي واحدة من أربع سيارات تم طلبها من قبل Eon Productions من أجل تصوير فيلم "Goldfinger" العام 1964.

يذكر أن فيلم"Goldfinger"، هو فيلم العميل السري الشهير الأول الذي تستخدم فيه هذه السيارة الإنجليزية الجميلة، التي تفتخر بجميع ملحقاتها الشهيرة التي تم تجهيزها بها.

وقد يتذكر الكثير من الأشخاص من دون شك مقعدها، أو محاور عجلاتها التلسكوبية الخاصة بضرب الإطارات، أو لوحة المصد على الجذع، أو الرشاشات الآلية خلف إشارات الدوران، أو لوحات الترخيص الكلاسيكية الدوارة.

كل هذه العجائب لا تزال موجودة على السيارة، التي سيتم عرضها للبيع من قبل سوثبي على هامش مسابقة شاطىء الحصى للأناقة من 15 إلى 17 أغسطس 2019.

والأكثر إثارة هو أن جميع مكوناتها تم تجديدها بالكامل للسيارة خلال ترميمها العام 2012، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل وتوجد في حالة جيدة، ومع ذلك، ليس من المؤكد أن المالك المستقبلي يمكنه أن يجرب ملحقاتها ميعًا

أستون مارتن DB5 جيمس بوند

في خلال 55 عامًا تقريبًا، لم تنتقل DB5 إلى ملكية إلى كثير من الملاك، فبعد استخدامها للترويج للجزء الرابع من سلسلة جيمس بوند "عملية الرعد"، تم شراؤها في العام 1969 من قبل أنتوني بامفورد جامع التذكرات، ثم من قبل BH Atchley، مالك متحف في تينيسي، حيث بقيت لديه لمدة 35 سنة، ليبيعها لدار سوثبي العام 2006، وتم تجديدها في العام 2012 لتعرض في معرض السيارات الكلاسيكية العام 2017.

وتقول سوثبي إن سعر بيع السيارة سيكون بين 4 و 6 ملايين دولار، وليس من المستحيل وصوله إلى 10 ملايين دولار بحسب "euronews en français".