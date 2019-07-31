إقبال على حجز أول سيارة كهربائية من «بورشه»

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

كشف تقرير اقتصادي عن إقبال كبير على حجز السيارة الكهربائية «تايكان»، وهي أول سيارة كهربائية من إنتاج شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية «بورشه»، قبل أكثر من شهر على الكشف رسمياً عن السيارة.

ونقلت بلومبيرغ عن أرندت إلينجهورست المحلل الاقتصادي في «إيفر كور آي.إس.آي» للاستشارات قوله إنه تم حجز كل الكمية التي تعتزم الشركة الألمانية إنتاجها من السيارة العام الأول وتبلغ 30 ألف سيارة في الوقت الذي قررت فيه العمل على زيادة إنتاج السيارة إلى 40 ألفاً سنوياً.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن الإقبال على «تايكان» يتيح لها إزاحة السيارة «911» عن عرش أفضل سيارات «بورشه» مبيعاً، والذي تربعت عليه لسنوات طويلة، حيث بلغت مبيعات «بورشه 911» في العام الماضي 35.6 ألف سيارة، في الوقت الذي تشير فيه بيانات حجز السيارة الكهربائية التي يبدأ سعرها من 90 ألف دولار .