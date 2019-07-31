«العربية للسيارات» تستضيف «مؤتمر مستقبل النقل» بدبي

المصدر: دبي- البيان

استضافت «العربية للسيارات» شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة «رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، «مؤتمر مستقبل النقل» في متجر رينو في شارع الشيخ زايد بدبي، وهو أول فعالية عامة ينظمها «مجلس صناعات الطاقة النظيفة» لدعم «مجلس دبي لمستقبل النقل» التابع له. وجمع المؤتمر كوكبة من الشخصيات والخبراء البارزين في قطاع وسائط النقل الخضراء والكهربائية.

وخلال المؤتمر ألقى نِك فينكييه من شركة «دوفال يونيون كونسلتنج» كلمة سلط فيها الضوء على التوجهات الرئيسية التي ترسم ملامح مستقبل قطاع النقل. وشهد المؤتمر أيضاً جلستي حوار حول تحديات وفرص قطاع النقل، حيث ناقشت الأولى واقع البنية التحتية والبيئة التنظيمية، والثانية رؤىً حول تثقيف المجتمع بأهمية استخدام السيارات الكهربائية.