تحسينات كبيرة تعزز مكانة «كاديلاك XT5 2020»

المصدر: دبي - البيان

يحفل طراز عام 2020 من XT5، أكثر سيارات كاديلاك مبيعاً حول العالم بالعديد من التحديثات الكبيرة، فهي مجهزة بمحرك ذو شحن توربيني، وبتقنيات معززة وبلمسات تصميمية محسنة تتكامل مع الطرازات المميزة لتوفر للعملاء خيارات أكبر عند تخصيص سيارة الكروس أوفر الفاخرة هذه بما يناسب ذوقهم الخاص.

وترتقي كاديلاك XT5 2020 بمعايير الفخامة مع أكثر من 40 تحديثاً جديداً، لتقدم تجربة قيادة مشوقة تمنح شعوراً مشابهاً لقيادة السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستعمالات (SUV) من حيث القوة والأداء الوظيفي.

وقال ستيف كارلايل، رئيس كاديلاك: «تستمر كاديلاك في كسب زخم عالمي عبر تقديم منتجات جديدة وجذابة مثل XT5 2020 المجددة. وعبر تقديم سيارات سيدان وكروس أوفر جديدة تشمل XT6 وCT5، تعيد العلامة تعريف نفسها أمام جيل جديد من العملاء الذين ترتبط عندهم الفخامة بالتكنولوجيا».