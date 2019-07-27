انخفاض أرباح «أودي» بنسبة 20%

المصدر: إنجولشتات- د ب أ

أعلنت شركة «أودي» الألمانية للسيارات أن أرباحها قبل احتساب الضرائب انخفضت بنسبة سنوية تبلغ 20% إلى 2.58 مليار يورو، خلال النصف الأول من عام 2019.

وأرجعت الشركة النتائج الضعيفة إلى مشكلات في التحول إلى المعايير العالمية الجديدة للحد من الانبعاثات، والاستثمارات الضخمة في الطرازات الجديدة والسيارات الكهربائية.

وقال ألكسندر زايتس، المدير المالي لشركة أودي، وهي أحد أفرع فولكسفاجن، إن عام 2019 كان «اختباراً حقيقياً متوقعاً»، مضيفاً أن «أودي» تنتهج خطة تحول تأمل أن توفر عليها مليار يورو.

وباعت «أودي» 906 آلاف سيارة في عام 2019 ووصلت عائداتها إلى 2.88 مليار يورو، وتستثمر الشركة حالياً 7.7% من عائداتها في مجال الأبحاث والتطوير. وتأمل «أودي» في زيادة عائداتها خلال النصف الثاني من العام.