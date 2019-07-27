«العربية للسيارات» تطلق «إنفينيتي QX80» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والموزع الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، سيارة «إنفينيتي QX80» بقوة 400 حصان ميكانيكي، ما يوفر لها قدرة هائلة على الطرق، فضلاً عمّا تمتاز به من براعة تقنية وأداء خارق.

تتميز السيارة بالمرآة الذكية للرؤية الخلفية، وهي عبارة عن شاشة مرنة تتنقل بين الكاميرا الخلفية الخارجية والمرآة التقليدية، باستخدام مفتاح تبديل مناسب يوجد تحت المرآة. ويمكن ضبط المرآة في الوضع الأمثل من خلال الخيارات الموجودة على الشاشة، ما يوفر رؤية أوسع وفعالية أعلى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما تحتوي على فرامل الطوارئ الأمامية مع الكشف عن المشاة، فباستخدام فرامل الطوارئ الأمامية في هذا الطراز، تساعد أجهزة الاستشعار في الكشف عن المركبات أو الأجسام الأخرى، واستخدام الفرامل تلقائيًا للمساعدة في تقليل حالات الاصطدام أو تجنبها.

وتتميز السيارة بالتحذير عند التنبؤ بالاصطدام الأمامي، فهذا الابتكار الذي قدمه إنفينيتي إلى السوق يساعد السائقين على الطرق السريعة والمزدحمة، حيث يستشعر هذا النظام وجود السيارة الأمامية، ما يمنح السائق شعوراً بالثقة، فيقلل فرص التصادم غير المتوقعة.

كذلك تتميز السيارة بالنظام الذكي لتثبيت السرعة، الذي لا يحافظ على السرعة القصوى المحددة فحسب، بل يعمل أيضًا على تعديل سرعة السيارة تلقائيًا للتكيف مع حركة المرور. وتمتاز هذه الخاصية الذكية بالأداء العالي، وهدفها الأساسي هو ضمان قيادة مريحة وسلسة للسائق والركاب.