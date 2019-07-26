«تويوتا موتور»، تستثمر 600 مليون دولار في النقل الذكي

المصدر: طوكيو - د ب أ

وافقت شركة صناعة السيارات اليابانية «تويوتا موتور»، على استثمار 600 مليون دولار في شركة خدمات النقل الذكي «ديدي شوشينج»، إلى جانب الاتفاق على إقامة مشروع مشترك مع الشركة الصينية، لتوسيع نطاق التعاون بينهما.

وذكرت «تويوتا» في بيان، أنها اتفقت مع الشركة الصينية على إقامة مشروع مشترك مع شركة «جوانج شو أوتوموبيل جروب»، الشريك الصيني المحلي للشركة اليابانية، لخدمة سائقي السيارات العاملة في مجال خدمات النقل الذكي.

وأضافت الشركة اليابانية، أن الاتفاق سيتيح لكل من «تويوتا» و«ديدي»، الانتقال إلى التطبيق الكامل للخدمات التي تطورانها في الصين. وذكرت «تويوتا» في البيان، أنه «بإقامة أنشطة عالية الكفاءة والجودة في مجال خدمات النقل الذكي، ستوفر الشركتان حلول النقل التي ستسهم في خدمة المجتمع الصيني».

وقال شيجيكي توموياما، النائب التنفيذي لرئيس «تويوتا»، إن الشركة ستعمل مع «ديدي لتطوير خدمات ستكون أكثر جاذبية وأمناً لعملائنا في الصين».