«بورشه» تتصدر قائمة أكثر السيارات جاذبية في العالم

المصدر: واشنطن - د ب أ

استعادت سيارات «بورشه» الرياضية الفارهة الألمانية قمة قائمة أكثر السيارات جاذبية في العالم، وفقاً للدراسة السنوية التي تصدرها مؤسسة «جيه.دي باور» الأمريكية، لتتفوق على منافستها الألمانية «بي.إم.دبليو» و«جينسيس» الكورية الجنوبية التي احتلت المركز الأول في عام 2018. في الوقت نفسه فإن الشاحنة الخفيفة الأمريكية «رام» كانت السيارة الأكثر تقدماً في القائمة مقارنة بترتيبها في العام الماضي.

وأشار موقع «أوتو نيوز» إلى أن السيارة «جينسيس» الفارهة التابعة لمجموعة «هيونداي موتورز» احتلت رأس القائمة في العام الماضي، وأنهت احتلال «بورشه» للمركز الأول على مدى 13 عاماً. في الوقت نفسه سيطرت السيارات الفارهة مجدداً على قائمة «جيه.دي. باور» للسيارات الأشد جاذبية في السوق، حيث جاءت السيارة «أودي» الألمانية في المركز الرابع، و«فولفو» في المركز الخامس، و«لاند روفر» في المركز السادس، و«لينكولن» في المركز السابع.