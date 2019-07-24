«بايك» تستحوذ على 5 % من دايملر

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

أعلنت «دايملر» الألمانية لتصنيع السيارات الفاخرة، أمس، أن مجموعة «بايك» المملوكة للصين استحوذت على حصة 5% منها .

وقال أولا كيلينيوس، رئيس دايملر، في بيان، إن «هذه الخطوة تعزز شراكتنا الناجحة، وتعد مؤشراً على الثقة في استراتيجية شركتنا والإمكانيات المستقبلية».

وأضاف كيلينيوس، أن «السوق الصينية لا تزال ركيزة حاسمة في نجاحنا- ليس فقط فيما يتعلق بالإيرادات، وإنما أيضاً في تطويرنا وإنتاجنا».

ويجعل هذا الاستحواذ «بايك» ثالث أكبر مساهم في دايملر بعد مجموعة «جيلي» الصينية وصندوق الثورة السيادي الكويتي.

وكانت دايملر استحوذت في عام 2003 على حصة 10% من شركة «بايك موتور» التابعة لـ«بايك» والمسجلة في بورصة هونج كونج.