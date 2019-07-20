شفروليه تطرح أول سيارة كورفيت بمحرك وسطي

المصدر: دبي - البيان

طرحت «شفروليه» الطراز الجديد من «ستينغراي كورفيت 2020»، أول سيارة كورفيت معقولة السعر بمحرك وسطي من شفروليه. وتعد «ستينغراي 2020»، والتي تمثل خلاصة تجارب كورفيت السابقة، سيارة ذات تصور جديد تمامًا، حيث تقدم للعملاء مستويات جديدة من الأداء والتكنولوجيا ومهارة الصنع والرفاهية.

وقال مارك ريوس، رئيس جنرال موتورز: «لطالما مثلت كورفيت قمة الابتكار وتجاوز حدود المألوف والسائد في فئتها. وقد بلغت السيارة التقليدية ذات المحرك الأمامي حدود أدائها، مما استلزم ابتكار هذا التصميم الجديد. ولا تزال السيارة الجديدة وفيّة لإرث وعراقة كورفيت من حيث الراحة والشعور بروعة القيادة الذي تمنحه لسائقها، إلا أنها أيضًا توفر تجربة قيادة هي الأفضل في تاريخ كورفيت».