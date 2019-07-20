«الماجد للسيارات» تطلق «كيا ستينجر 2020» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة «الماجد للسيارات» الطراز الجديد «كيا ستينجر 2020» في أسواق الإمارات.وتعتبر «ستينجر» من فئة السيارات السيدان ذات الحجم المتوسط وتتميز بأدائها الرياضي وتصميمها المميز، ما يجعلها تدخل المنافسة مع العلامات الألمانية ذات الأداء القوي.

تأتي السيارة بقوة محرك 370 حصاناً وبسعة 3.3 لترات مع ناقل حركة أوتوماتيك وعدد 6 سليندرات، والعزم الأقصى 353 نيوتن.لفة مع تسارع من 0 – 100 (كم/‏ساعة) خلال 6 ثوان فقط ونوع الجر خلفي مع 5 مقاعد. وبالنسبة لاستهلاك الوقود فهي متوسطة الاستهلاك.

وجاءت السيارة من الخارج بهيكل أكثر من رائع من حيث التصميم واللمسات التجميلية من الكربون فايبر، بالإضافة إلى سقف فاست باك منحني وفتحتي هواء في غطاء المحرك، مما أضاف لها الطابع الهجومي الشرس، ذلك مع الشبكة الأمامية ذات التصميم المغزلى من الكروم اللامع، كما جاءت المصابيح الأمامية بتقنية ليد عالية الجودة، إضافة إلى ذلك فتحة التهوية الحقيقية أسفل المقدمة وعلى جانبيها مصابيح الضباب، ثم لن ننسى الإشارات الكهربائية في المرايا الجانبية والكروم المحيط بزجاج السيارة حيث أضاف إليها مظهراً جذاباً وأنيقاً.

أما المقصورة الداخلية فقد أتت بمساحة رحبة تتسع لـ5 أفراد بتصميم عالي الجودة ومقاعد ذات تقنية حديثة وفرش إلكانترا، بالإضافة إلى تصميم بسيط للكونسول الوسطي والدركسون الأمامي، ذلك مع التصميم الرائع للطبلون الأمامي الذي يحتوي على شاشة معلومات بارزة بقياس 8 بوصات ويوجد أسفلها 3 فتحات للمكيف بتصميم دائري مميز.

أما الجهة الخلفية للسيارة فقد حصلت على تصميم رياضي شرس حيث المصابيح الخلفية بتقنيتها العالية، بالإضافة إلى المصد الخلفي القوي الذي يحتوي على 4 فتحات لعوادم الوقود بتصميم دائري.