زيادة إنتاج صناعة السيارات في كوريا الجنوبية بنسبة 1.2%

المصدر: سيئول- د ب أ

شهد قطاع صناعة السيارات الكوري الجنوبي زيادة طفيفة في الإنتاج والصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري وسط الصعوبات مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغيرها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أن إجمالي إنتاج السيارات يقدر بـ2028332 وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 1.2% عن نفس الفترة من العام السابق مدعوماً بالآثار الناتجة من طرح الطرز الجديدة، على الرغم من العناصر السلبية مثل الإضراب الجزئي لبعض صانعي السيارات.

وفي النصف الأول، تم إنتاج 44799 وحدة من سيارة باليسايد لشركة هيونداي موتور و 83886 وحدة من سيارة سول لشركة كيا موتورز بزيادة 22.4% و9012 وحدة من سيارة كوراندو لشركة سانغ يونغ بزيادة 50.1%.

وارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية من السيارات من يناير إلى يونيو بمقدار 2.5% عن نفس الفترة من العام السابق إلى 1246454 وحدة، على الرغم من تراجع مبيعات السيارات في الصين والولايات المتحدة بنسبتي 12.4% و1.9% على التوالي.