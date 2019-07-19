«فورد موتور» تعتزم التعاقد مع 1200 عامل لتجميع السيارات بزيادة نسبتها 25%

المصدر: جوهانسبرغ - د ب أ

ذكر فرع شركة «فورد موتور» لصناعة السيارات في جنوب أفريقيا، أنه يعتزم التعاقد مع 1200 عامل في أحد مصانعه لتجميع السيارات بزيادة نسبتها 25%، لإضافة نوبة عمل وتعزيز الإنتاج.

وذكر موقع «أوتو نيوز» المعني بأخبار السيارات، أن نوبة العمل الإضافية التي ستؤدي إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى 720 سيارة يومياً، هي نتاج استثمار بقيمة ثلاثة مليارات راند (215 مليون دولار) في جنوب أفريقيا، جرى الإعلان عنها في 2017 بهدف زيادة الإنتاج السنوي إلى 168 ألف وحدة.

يذكر أن فورد توظف حالياً حوالي 4300 عامل في جنوب أفريقيا في المصنع الكائن في ضاحية سيلفرتون ببروتوريا، وهو ما سيضيف نوبة عمل أخرى وفي موقع آخر بمدينة إليزابيث الساحلية.

وقال أوكيرت بيري نائب رئيس العمليات للشرق الأوسط وأفريقيا في بيان: «نوبة العمل الثالثة سوف تسمح لنا بزيادة الإنتاج من 506 مركبات حالياً يتم تجميعها يومياً لتصل إلى 720 وحدة لتلبية الطلب القوي من جانب العملاء في جنوب أفريقيا وأيضاً لصادراتنا الحيوية لـ 148 سوقاً حول العالم».