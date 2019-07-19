«الإمارات الإسلامي» يقدم سيارة تيسلا للفائز في حملة «كنوز»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي» اسم الفائز بسيارة تيسلا في السحب الشهري لحساب التوفير «كنوز» عن مايو. وتسلّم المتعامل بارامود كومار دامايجا، هندي الجنسية، مفاتيح سيارته الجديدة في معرض سيارات تيسلا بدبي.

قال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «بات حسابنا «كنوز» يلعب دورا كبيرا في تحسين حياة المتعاملين وتشجيعهم على الادخار لتأمين مستقبلهم ومكافأتهم لحرصهم على هذه العادة ».

ويمنح الحساب المتعاملين فرصة للفوز بجائزة شهرية قدرها مليون درهم أو سيارة تيسلا، وذلك عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم، كما يحظى المتعاملون بفرصة الفوز بواحدة من خمس جوائز نقدية قدرها 3000 درهم يومياً عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حسابهم.