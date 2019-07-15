«بيجو» تطلق عروضاً خاصة لفصل الصيف

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بيجو» بالتعاون مع شركة «النابودة»، وكيل العلامة التجارية الفرنسية في دبي والشارقة والفجيرة، إطلاق باقة عروض فصلية على مختلف الطرازات. فخلال شهري يوليو وأغسطس، يمكن للعملاء الاستفادة من إمكانية التقسيط من دون أي فائدة (0٪)، وخدمة مجانية لمسافة 30,000 كيلومتر، وضمان 5 سنوات/‏100,000 كيلومتر وخدمة المساعدة على الطريق لفترة خمس سنوات.

ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه العروض على طراز «بيجو 208» هاتشباك وسيارة الصالون العصرية 301، ومركبة 3008 الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV)، بالإضافة إلى مركبة 5008 سباعية المقاعد من فئة SUV.

وتشهد «بيجو» حالياً فترة نمو وزيادة في الشعبية بمختلف أنحاء الشرق الأوسط بعد العودة القوية أخيراً إلى المنطقة. وارتكازاً على مبيعات إقليمية قياسية في الفصل الأول من 2019 والتي يعود الفضل الكبير بتحقيقها إلى النجاح الذي ميّز مجموعتها من مركبات SUV شاملة طرازات 2008 و3008 و5008 - قامت أخيراً العلامة التجارية الفرنسية للسيارات بطرح طرازها الجديد 508 في سوق الإمارات.