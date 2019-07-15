«هيونداي» تطلق أول محرك يعمل بتقنية CVVD

المصدر: دبي - البيان

نجحت مجموعة «هيونداي موتور» في تطوير أول محرك في العالم يعمل بتقنية التوقيت المتكيف للصمامات CVVD، حيث تقوم بالتحكم في مدة فتح وإغلاق الصمام وفقاً لظروف القيادة، لتقدمه في منتجاتها المستقبلية من السيارات، تم الكشف عن هذه التقنية الجديدة في «هيونداي موتور ستوديو جويانغ» في سيئول للمرة الأولى على محرك سمارت ستريم بسعة 1.6 تيربو GDI.

وتعمل التقنية الجديدة على تحسين كل من أداء المحرك وكفاءة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى خفض انبعاثات المحرك، لتعزز أداءه بنسبة 4%، وتحسن كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 5%، وبالإضافة إلى ذلك تلعب هذه التقنية دوراً جوهرياً في تخفيض كمية انبعاثات المحرك بنسبة تصل إلى 12%.

وقال ألبيرت بيرمان، الرئيس ومدير وحدة الأبحاث والتطوير في مجموعة هيونداي موتور: «إن تطوير تقنية CVVD الجديدة يشكل فرصة ذهبية لمجموعة هيونداي موتور لتحتل موقع الريادة في مجال ابتكارات قوى الحركة».