«قرقاش» تدشن خطة التوسع العالمية لشركة «جي إيه سي موتور» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

قامت مجموعة قرقاش بتطوير خطة التوسع العالمية لشركة «جي إيه سي موتور»، وعملت على تطوير العلامة التجارية بشكل أكبر من خلال طرح أحدث طرازات «جي إيه سي موتور» التي تتمثل في سيارة «جي إيه 4» وسيارة «جي أس 3» في دولة الإمارات.

كجزء من خطة الإطلاق العالمية، تم استضافة حفل إطلاق «جي إيه 4» و «جي أس 3» في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الاحتفالات الكبرى لعالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي.

افتتاح

وتعتزم مجموعة قرقاش افتتاح أول صالة عرض لسيارات «جي إيه سي موتور» في كل من إمارتي أبوظبي ورأس الخيمة بالإضافة إلى صالتي عرض إضافيتين في دبي تقعان في مواقع مميزة في منطقة الراشدية وشارع الشيخ زايد، حيث سيتم افتتاح هذه الصالات قبل نهاية العام الجاري 2019. وتقدم صالات العرض الجديدة جميع خدمات البيع تحت سقف واحد مما سيساعد العلامة التجارية على تقديم خدمة متميزة لعملائها في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والإمارات الأخرى.

وقال سمير قرقاش، رئيس مجموعة قرقاش: «نحن سعداء بتطور شركة (جي إيه سي موتور ) في دولة الإمارات، ونحن متحمسون للاستجابة على فئات سيارات (جي إيه سي موتور) المتنامية التي تم طرحها في سوق دولة الإمارات حتى الآن، الاستجابة الكبيرة من عملائنا شهادة على المستقبل المشرق لشركة (جي إيه سي موتور) ومنتجاتها التي تم تصميمها وفقاً للمعايير الدولية لصناعة السيارات»

قيادة مميزة

مع إطلاق «جي إيه 4» و «جي أس 3»، تتيح «جي إيه سي موتور» لعملائها تجربة قيادة متميزة. بالإضافة إلى مجموعة السيارات التي توفرها «جي إيه سي موتور» حالياً، يعد طرازي «جي إيه 4» و«جي أس 3» اللذين تم إطلاقهما حديثاً دليلاً على التزام الشركة بأن تكون واحدة من أبرز الشركات المصنعة للسيارات الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل أساسي على السلامة والجودة في القيادة والتصميم الفريد.

وتعتبر سيارة جي إيه 4 سيارة سيدان مدمجة تم تصميمها من قبل «جي إيه سي موتور» لسوق السيارات السيدان من الفئة A. يعرض التصميم العام للسيارة رؤية رائعة وعصرية مع مساحة داخلية واسعة توفر راحة ممتازة أثناء القيادة. وتؤكد «جي إيه 4» على جودة منتجات «جي إيه سي موتور» والتي تغطي سوق سيارات السيدان من الفئة A إلى الفئة C. بالإضافة إلى روعة التصميم الخارجي، تتميز السيارة بأدائها العملي والقيادة المريحة. أما سيارة جي أس 3 فهي سيارة الدفع الرباعي الصغيرة التي تكتسب شعبية كبيرة في الأسواق الأخرى. بسبب طابعها المميز المتمثل في التصميم العصري والرياضي، والمقصورة المريحة، والتكنولوجيا الذكية، وتجربة القيادة الرائعة، وتعد «جي أس 3» السيارة المثالية للعائلات الصغيرة.

تزايد الطلب

ومع تزايد الطلب على منتجات «جي إيه سي موتور»، تم تعزيز ثقة العملاء من خلال الإعلان عن خطة الشركة لافتتاح مركزين إضافيين للخدمة، مكرسين لتوفير جودة خدمة لا مثيل لها والالتزام بمفهوم «الحفاظ على الأداء».

تهدف مجموعة قرقاش إلى مواصلة هذه الجهود مع «جي إيه سي موتور». مع تواجدها في السوق لأكثر من 100 عام، تركز مجموعة قرقاش على تقديم منتجات عالية الجودة مع فهم تام لاحتياجات ورؤية الأسواق المحلية والإقليمية.