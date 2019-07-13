«نيسان»: الإمارات من أهم الأسواق في المنطقة

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد تييري صباغ، المدير الإداري لـ«نيسان» الشرق الأوسط أن السوق الإماراتي يعتبر من أهم الأسواق في المنطقة، مشيراً إلى أن نيسان تتمتع بحضور قوي وشعبية كبيرة في الإمارات والمنطقة نظراً لنوعية الطرازات المبتكرة التي تطرحها الشركة سنوياً والتي تتناسب مع ذوق العملاء في المنطقة.

وأضاف صباغ في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» أن «نيسان» خلال العام الماضي واصلت مسيرة تقدمها، حيث حققت نمواً على صعيد المبيعات وحصتها من السوق ورضا العملاء وسمعة علامتها التجارية. ويُتوقع أن يكون عام 2019 ملفتاً بالنسبة إلى «نيسان» التي تسعى إلى ترسيخ النموّ الذي حققته خلال السنة المالية السابقة ومواصلة صياغة شكل مستقبل التنقّل.

وقال صباغ إن السيارات المتعددة الاستخدامات خياراً ملفتاً من حيث المبيعات وعنصر جذب بالنسبة إلى العملاء في المنطقة متوقعاً نمواً في مبيعات السيارات الأصغر حجماً والأكثر اقتصاداً في استهلاك الوقود مثل طراز «كيكس» و«نيسان» باترول المزودة بمحرك من ست أسطوانات.

معايير جديدة

وطرحت «نيسان» الشرق الأوسط هذه السنة طرازي ماكسيما وألتيما 2019، حيث يرسي الجيل السادس من «ألتيما» معايير جديدة في تصميم سيارات السيدان من «نيسان». وتقدم السيارة أسلوباً متميزاً، وتصميمات داخلية راقية، ومحركين جديدين، وخصائص متطورة تندرج ضمن نهج «نيسان للتنقل الذكي». وكشفت الشركة عن سيارة «نيسان ألتيما 2019» بسعة محرك 2.5 لتر خلال شهر فبراير في منطقة الشرق الأوسط، على أن يتوفر طراز «ألتيما» بسعة محرك 2.0 لتر في المنطقة خلال الصيف.

أداء لافت

وطرحت «نيسان» في أبريل من هذا العام سيارة ماكسيما 2019 الجديدة التي تتميز بالأداء اللافت والعجلات قياس 19 بوصة ومصابيح LED السهمية الشكل وشبك V-motion الأمامي الكبير. كما زوّد هذا الطراز بتقنية درع السلامة 360 من «نيسان»، وهي عبارة عن مجموعة أنظمة متطورة لمساعدة السائق أثناء القيادة وتشكّل جزءاً من رؤية «نيسان» للتنقل الذكي التي تبدّل مفهوم قيادة السيارات وتشغيلها ودمجها بالمجتمع. وأظهرت نتائج استبيان العلامة التجارية الأخير أنّ «نيسان» ماكسيما لا تزال أفضل سيارة سيدان بالنسبة إلى المستهلكين في المنطقة، إذ إنها توفر قيادة ممتعة. ويحدد طراز ماكسيما 2019 الجريء معياراً جديداً لسيارات السيدان، حيث إنه يعكس العملانية والتكنولوجيا المستقبلية والتصميم المبتكر ويوفر تجربة انسيابية خلف المقود. وقد حافظ الطراز على سمعته كسيارة سيدان مترفة مزوّدة بمحرك سداسي الأسطوانات سعته 3.5 لترات ويولّد 300 حصان وبنظام توجيه وكبح وتعليق معدّل رياضياً.

ويعود حضور «نيسان» في المنطقة لأكثر من 60 عاماً. فهي تتمتع بإرث غني في منطقة الشرق الأوسط نظراً لمواصلتها طرح الطرازات المبتكرة التي توفّر مزايا وتجهيزات تلائم احتياجات كل فرد. كما تلتزم الشركة التزاماً واضحاً تجاه المنطقة، حيث سجّلت على مرّ السنين الماضية إنجازات عدة أتاحت لها الحصول على جوائز إقليمية متعددة بالإضافة إلى تسجيل أرقام قياسية في موسوعة غينيس.