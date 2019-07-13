6 نصائح لصيانة الإطارات

المصدر: دبي - البيان

تجدد بريجستون التزامها بتعزيز السلامة على الطرق في المنطقة من خلال توعية السائقين حول سلامة الإطارات وتشجيعهم على فحص إطاراتهم بانتظام.

ويعتبر ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الرمال تحدياً كبيراً بالنسبة للإطارات والسيارات، والسائقين على حدّ سواء. ومن خلال اتباع نصائح العناية بالإطارات، وإجراء فحوصات بسيطة، سيوفر السائقون الوقت والمال، والأهم من ذلك، أنهم سيحافظون على سلامتهم أثناء القيادة.ومن اهم هذه النصائح:

1. ضرورة إجراء فحص يومي بالنظر للتأكد من أن ضغط الهواء مناسب في جميع الإطارات وللتحقق من عدم وجود شقوق أو انتفاخات غير عادية.أو وجود أجسام غريبة مثل الحجارة أو المساميرالتي قد تؤدي لثقب الإطار.

2. إجراء فحص شهري لضغط الهواء في الإطار وذلك من خلال استخدام جهاز مناسب لقياس ضغط الهواء في الإطار إذ يمكن الحصول على معلومات ضغط هواء الإطار المناسبة على ملصق داخل باب السائق أو في كتيّب المالك. كما يجب التحقق من ضغط الهواء ولا تقم بنفخ الإطارات إلا حين تكون باردة في الصباح.

3. التحقق من التآكل غير الطبيعي ويحدث ذلك عندما يكون مقطع واحد من الإطار أكثر تلفاً من بقية المقاطع الأمر الذي يدل على عدم نفخ الإطارات بنفس المستوى أو عدم توازن الإطارات أو عدم ضبط زوايا العجلات.

4. تبديل أماكن الإطارات بعد كل 10.000 كيلومترفي مركز الإطارات أو أي كراج موثوق إذ يجب تفقد كتيب المالك للحصول على معلومات حول تسلسل تبديل أماكن الإطارات.والتأكد من موازنة الإطارات في نفس الوقت.

5. التحقق من مؤشر العمق لسطح الإطار إذ يأتي مع جميع الإطارات مؤشر لقياس عمق سطح الإطار وحين يصبح المؤشر بنفس مستوى باقي الإطار (الذي يبلغ عادة 1.6 ملم) فقد حان الوقت لتبديل الإطار.

6. التحقق من ضبط زوايا العجلات إذ إن العجلات المنحرفة تتسبب في تآكل الإطارات على نحو سريع وغير منتظم ومنع المركبة من التحرك أو الفرملة بخط مستقيم. ومن الأفضل ضبط زوايا العجلات بآلة الضبط المحوسبة. وينبغي أن تقوم ورشة موثوقة بضبط مواصفات زوايا العجل لنوع المركبة الخاصة بك.