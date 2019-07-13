«جنرال موتورز» تدرّب الفائز بجائزة «بالعلوم نفكر» الخاصة

تعاونت جنرال موتورز مع مؤسسة «بالعلوم نفكر» في دبي لتكريم ومكافأة طلبة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المتميزين في المدارس الثانوية والجامعات في أنحاء الإمارات السبع.

وقدمت جنرال موتورز الجائزة الخاصة بهذه المسابقة، والتي تمثلت في توفير تدريب داخلي ضمن مكتب جنرال موتورز الشرق الأوسط، حيث ستتاح للطالب الفائز فرصة العمل عن كثب مع فريق جنرال موتورز على مشروع يتعلق بمفهوم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المتبع في الشركة.

وبناء على اختيار دانييل أودن، المدير الإقليمي لقسم الجودة لدى جنرال موتورز، كانت الجائزة من نصيب إبراهيم تقي، طالب الهندسة الميكانيكية في كلية دبي للطلاب. ويتكون مشروع إبراهيم، «الحفاظ على سلامة الأطفال»، من نظام ذكي يتم تنشيطه ذاتيًا بمجرد ترك الأطفال في السيارات ذات النوافذ المغلقة -وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا.

وبهدف معالجة الخطر الرئيسي المرتبط بهذا الموقف- ألا وهو انخفاض الأكسجين حيث سيقوم النظام الذكي بفتح النوافذ تلقائيًا للسماح بوجود كمية معينة من الأكسجين داخل السيارة، مما يسمح للأطفال بالتنفس حتى عودة السائق. وتعليقاً على هذه الفرصة، قال إبراهيم تقي: «عندما علمت بحصولي على فرصة التدريب الداخلي هذه، شعرت بأنني محظوظ جداً. وبعد انضمامي الآن إلى فريق الجودة، سأكون قادراً على تعلم الكثير وأن هذا التدريب الداخلي سيؤثر بشكل إيجابي على حياتي المهنية ومستقبلي».

وقد نال العمل الذي أنجزه الطلبة إعجاب فريق جنرال موتورز لدرجة أنهم قدموا فترة تدريب ثانية لحسين غضوب سالم موسى، زميل إبراهيم في الفريق. وسينضم حسين إلى فريق التنقل المستقبلي في جنرال موتورز الشرق الأوسط.